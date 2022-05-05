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Радбез ООН проведе в четвер засідання щодо України: що обговорюватимуть

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Нью-Йорк, Четвер 05 травня 2022 06:22
Радбез ООН проведе в четвер засідання щодо України: що обговорюватимуть Фото: Радбез ООН проведе в четвер засідання щодо України (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України в четвер. Радбез обговорить проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в умовах російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Це питання буде розглядатися в рамках нещодавно прийнятого порядку денного роботи РБ на 2022 рік "Підтримання миру і безпеки України".

Від ООН на засіданні будуть робити доповідь генсек Антоніу Гутерреш або його заступник з політичних питань Розмарі Дікарло (якщо Гутерреш не встигне прибути в Нью-Йорк з відрядження по країнах Африки), заступник генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс і верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

До участі в засіданні запрошена Україна. Очікується виступ постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Розгляд цього питання ініціювали Сполучені Штати як країна, що головує в Раді безпеки в травні.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22: 00 за Києвом).

Зазначимо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав нездатність Ради безпеки цієї організації запобігти війні і зупинити її. Генсек зазначив, що це "джерело великого розчарування, досади і гніву".

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