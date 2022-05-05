Радбез ООН проведе в четвер засідання щодо України: що обговорюватимуть
Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України в четвер. Радбез обговорить проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в умовах російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Це питання буде розглядатися в рамках нещодавно прийнятого порядку денного роботи РБ на 2022 рік "Підтримання миру і безпеки України".
Від ООН на засіданні будуть робити доповідь генсек Антоніу Гутерреш або його заступник з політичних питань Розмарі Дікарло (якщо Гутерреш не встигне прибути в Нью-Йорк з відрядження по країнах Африки), заступник генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс і верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.
До участі в засіданні запрошена Україна. Очікується виступ постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.
Розгляд цього питання ініціювали Сполучені Штати як країна, що головує в Раді безпеки в травні.
Зазначимо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав нездатність Ради безпеки цієї організації запобігти війні і зупинити її. Генсек зазначив, що це "джерело великого розчарування, досади і гніву".
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