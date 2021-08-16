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Радбез ООН закликав до створення інклюзивного уряду в Афганістані

Автор: Валерія Поліщук

Рада безпеки ООН виступила з колективною заявою, в якій закликала до негайного припинення всіх бойових дій і створення "нового уряду, єдиного, інклюзивного і представницького - в тому числі при повній, рівній і значущій участі жінок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Рада безпеки також висловила глибоку стурбованість повідомленнями про порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини і підкреслив термінову і нагальну необхідність притягнення винних до відповідальності.

Крім того, Радбез закликав до активізації міжнародних зусиль з надання гуманітарної допомоги Афганістану і закликав всі сторони надати безперешкодний доступ агентствам ООН для надання гуманітарної допомоги.

"Члени Ради Безпеки знову підтвердили важливість боротьби з тероризмом в Афганістані, щоб територія Афганістану не використовувалася для загроз або нападу на будь-яку країну, і щоб ні "Талібан", ні будь-яка інша афганська група або окрема особа не підтримували терористів, що діють на території будь-якої іншої країни", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, прем'єр Британії Борис Джонсон планує найближчими днями провести віртуальну зустріч лідерів країн Великої сімки для вирішення проблеми погіршення ситуації в Афганістані.

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ООНАфганистан