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Радбез ООН вшанував загиблих від удару по Кременчуку. Навіть представник Росії (відео)

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Нью-Йорк, Вівторок 28 червня 2022 23:06
Радбез ООН вшанував загиблих від удару по Кременчуку. Навіть представник Росії (відео) Фото: Дмитро Полянський, зампостпреда Росії в ООН (rferl.org)
Автор: Дмитро Левицький

Рада безпеки ООН після виступу президента України Володимира Зеленського вшанувала жертв російського удару по торговому центру в Кременчуку. Заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський теж взяв в цьому участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу.

Сьогодні Радбез ООН зібрався на засідання, щоб поговорити про російські обстріли мирних мешканців України, зокрема про вчорашній ракетний удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуку, який забрав життя щонайменше 20 людей.

Перед делегатами виступив український президент. Вкінці виступу він запропонував Радбезу ООН вшанувати загиблих в результаті російського злочину хвилиною мовчання. Після цього делегати піднялися зі своїх місць, навіть Полянський, який вчора говорив про те, що трагедія в ТЦ нібито була українською "провокацією" для привернення уваги Заходу.

Нагадаємо, виступаючи в Радбезі ООН, Зеленський закликав визнати терактом вчорашній удар по ТЦ в Кременчуку.

Крім того, Україна вимагає, щоб Росію виключили з Радбезу ООН та Генасамблеї ООН, оскільки Москва порушує основоположні принципи організації.

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