Бізнесмен Тинний закликав владу перерозподілити 30 млрд грн на боротьбу з пандемією

Пандемія Cоvid-19 вимагає мобілізації всього українського суспільства і бізнесу, особливо в ситуації, коли після введення жорсткого карантину багато українських сімей опинилися на межі виживання, а бізнес переживає далеко не найкращі часи. Про це у своєму блозі на "Українській правді" написав підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) Ігор Тинний.

За його словами, Україна була зовсім неготова до вирішення викликів сучасності. До того ж заходи, які були покликані зупинити пандемію, виявилися необдуманими й поспішними.

Також Тинний нагадав, що на початку пандемії Україна зіткнулася з рядом проблем: від дефіциту ПЛР (систем для виявлення Covid-19) і лабораторій до використання невірних економічних стимулів і компенсаторів для бізнесу. Крім того, в країні досі відсутня боротьба з мародерством – "випадок зі знаменитим МАУ".

Але головною і найгіршою проблемою, на думку бізнесмена, стала відсутність встановлених термінів і цілей карантину, адже невизначеність породжує домисли.

Водночас, аналізуючи дії влади, Ігор Тинний зазначив, що через кілька тижнів після оголошення пандемії, уряд все ж почав робити певні правильні кроки.

"Разом з тим є гострі проблеми, які вимагають негайної реакції уряду, такі, як відсутність в аптеках базових противірусних препаратів та спеціалізованих засобів високого рівня захисту у медиків і поліцейських", - зазначив співзасновник УАВЕ.

Одночасно, на його думку, абсолютно неясно, що саме робиться для розв'язання цих проблем.

"Настав час чесно визнати, що Україна - найбідніша з країн Європи та наша стратегія захисту від епідемії має відрізнятися від стратегії сусідів. Ми просто не в змозі дозволити собі багато чого, що дозволено німцям, французам, китайцям. У нас є складний вибір: або копіювати досвід європейських країн і довести країну до економічного колапсу і соціальної нестабільності, або ризикнути й зняти частину обмежень на господарську діяльність для концентрації зусиль на найбільш вразливих напрямках", - зазначив Тинний.

Своєю чергою, бізнесмен запропонував чіткий план дій, який, на його думку, дозволить пережити вірусну пандемію і не зруйнувати економіку всієї країни. Також Тинний радить терміново внести зміни до держбюджету і перерозподілити 30 млрд грн на фінансування боротьби з пандемією.

"У 2020 замість економічного зростання в Україні очікується падіння ВВП не менш ніж на 5%. Якщо в таких жорстких умовах виберемо вірний шлях, нам вдасться не збанкрутувати та зберегти державність. У літніх людей збільшаться шанси на виживання, якщо про них дбатимуть інші. Так, ризик є, і напевно будуть жертви. Але робота заради спільної мети об'єднує людей і перетворює їх на націю, бездіяльність - розм'якшують мозок і волю, перетворюють їх на стадо", - резюмує Тинний.

Він також переконаний, що державі краще одномоментно інвестувати в медичні препарати, обладнання і засоби захисту $1 млрд і зустрічати хворобу у всеозброєнні, ніж відтягувати її спалах і втратити багато мільярдів у вигляді падіння ВВП, скорочення надходжень до бюджету і зубожіння населення. За словами Тинного, зараз важко оцінити всі можливі наслідки жорстких карантинних заходів держави, але "маховик руйнації економіки вже запущений, і скоро він набере таких обертів, що зупинити його буде майже неможливо".

Нагадаємо, за даними МОЗ, за останні 12 днів середній темп приросту заражених коронавірусом становить 27%.

Всього в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.