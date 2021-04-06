RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На соцзахист чорнобильців направлять на 403,5 млн гривень більше, ніж у 2020 році

Автор: Юлія Струк

Міністерство соціальної політики повідомляє, що на соціальний захист чорнобильців направлять на 403,5 млн гривень більше, ніж у 2020 році. Цей захист залишається одним з пріоритетів у роботі відомства.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"Сьогодні чисельність осіб, які мають статус постраждалих та мають право на пільги, складає 1 718,1 тисячі осіб", - сказано у повідомленні.

З них 181,1 тисячі - учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Серед ліквідаторів - 55,6 тисячі осіб з інвалідністю.

Крім того, нараховується 1 534,8 тисяч потерпілих від Чорнобильської катастрофи, з яких 48,9 тисячі - особи з інвалідністю та 322,8 тисячі - діти.

"Для підвищення рівня соціального забезпечення людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, з державного бюджету фінансуються відповідні програми. На 2021 рік передбачено 2,57 млрд грн, що на 403,5 млн грн більше у порівнянні з 2020 роком", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні хочуть підвищити пенсії чорнобильцям. Наприкінці січня комітет з питань екологічної політики та природокористування підтримав закони відповідні законопроекти №№4555-4555-1.

Як писало РБК-Україна, Кабмін наприкінці 2020 року пропонував внести зміни до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Ці зміни передбачали підвищення пенсій для чорнобильців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЧорнобильМіністерство соціальної політики
Читайте також
У Мінсоці хочуть монетизувати пільги на проїзд для українців
Фінансування програми субсидій потрібно збільшити на 10 млрд грн, - Мінсоцполітики
Прогноз погоди