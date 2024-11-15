Социологи выяснили, сколько украинцев могут себе позволить купить все, что захотят

Среди украинских семей 1,2% могут позволить себе купить все, что пожелают. В целом уровень благосостояния работающих граждан значительно лучше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.
По данным опроса, 9,1% респондентов отметили, что им не хватает денег даже на еду. Еще 32% ответили, что на еду хватает, но покупать одежду уже трудно, 48% ответили, что хватает на еду и одежду, но для покупки чего-то более дорогого (например, бытовой техники) приходится откладывать.
Кроме того, 7,4% отметили, что им хватает на все, сбережений требуют очень дорогие покупки (например, авто).
Положение дел у работающих лучше, чем у остальных опрошенных, там только четверти семей (25,2%) хватает денег только на еду. Большинство (56,9%) может позволить себе еду и одежду, а на покупку чего-то более дорогого уже должно откладывать.
Социологический опрос проводился Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 среди 2016 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на сентябрь 2024 года 31,1% украинцев оценивали уровень благосостояния собственной семьи как плохой, 49,6% - как не плохой и не хороший, 16,3% - как хороший.
По данным НБУ, во ІІ квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17,6% г/г, номинальные – на 22,1% г/г. Согласно имеющимся косвенным данным, высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились и в ІІІ квартале.