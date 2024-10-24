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Социологи показали, как изменилась поддержка украинцев вступления в ЕС и НАТО с начала войны

Фото: Вступление в ЕС и НАТО на референдуме поддержат около 90% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержка вступления в ЕС и НАТО среди украинцев преобладала и до войны. Сейчас она еще выросла, и стало больше желающих прийти на референдум по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Вступление в ЕС

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в Европейский Союз, в нем приняли бы участие 81% опрошенных. Перед началом полномасштабной войны – в ноябре-декабре 2021 года – о намерениях принять участие в таком референдуме заявляли 69% опрошенных.

За вступление проголосовали бы 88% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме (против – 8%), в ноябре-декабре 2021 года – соответственно 78% и 18%.

Вступление в НАТО

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 82% опрошенных. В ноябре-декабре 2021 года о намерениях поучаствовать в таком референдуме заявляли 67% опрошенных.

За вступление проголосовали бы 86% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме (против – 10%), в ноябре-декабре 2021 года – соответственно 70% и 24,5%.

Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

 

 

Напомним, по состоянию на начало 2024 года абсолютное большинство украинцев (84,3%) поддерживают вступление в ЕС. В то же время оптимизм по срокам несколько снизился.

По данным опроса Центра Разумкова, около половины считают, что Украина станет членом ЕС в течение пяти лет. В частности, 23,3% заявили, что вступление состоится за 1-3 года (в июле 2023 года так считали 35,5%), а 27,1% – что в течение 3-5 лет (в июле 2023 года – 23,3%).. Кроме того, 15% считают, что Украина станет членом ЕС через 5-10 лет, еще 5% – через 10-20 лет.

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