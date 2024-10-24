Социологи показали, как изменилась поддержка украинцев вступления в ЕС и НАТО с начала войны

Вступление в ЕС

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в Европейский Союз, в нем приняли бы участие 81% опрошенных. Перед началом полномасштабной войны – в ноябре-декабре 2021 года – о намерениях принять участие в таком референдуме заявляли 69% опрошенных.

За вступление проголосовали бы 88% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме (против – 8%), в ноябре-декабре 2021 года – соответственно 78% и 18%.

Вступление в НАТО

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 82% опрошенных. В ноябре-декабре 2021 года о намерениях поучаствовать в таком референдуме заявляли 67% опрошенных.

За вступление проголосовали бы 86% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме (против – 10%), в ноябре-декабре 2021 года – соответственно 70% и 24,5%.

Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.