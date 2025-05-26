Социолог объяснил, вернутся ли украинские беженцы после остановки войны

Украинские беженцы уже обустроили свою жизнь за границей. В случае отмены военного положения выедут для воссоединения семей столько же, сколько вернутся.

Как отметил социолог, вопрос возвращения беженцев сложный для исследования.

"Потому что ты обращаешься к среднестатистическому беженцу за рубежом: ты хочешь вернуться в Украину? "Да, конечно". А как ты оцениваешь шансы, что ты вернешься, при каких условиях? И тогда как исследователь начинаешь копаться и понимаешь, что человек уже настолько завяз в новых обстоятельствах, новых реалиях своей жизни, что о возвращении уже не так однозначно речь идет. Чтобы не сказать, совсем не идет", - рассказал Антипович.

По его данным 2023 года, 60% беженцев - это люди с востока и юга Украины. "Донецкая, Луганская, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области. Если мы возьмем этот пояс, то куда возвращаться людям? Сразу вопрос: где остановится война, будет ли куда возвращаться?" - сказал он.

Он отметил, что за три года в Польше, Германии или Италии украинцы выучили язык, нашли работу и устроили детей в садики.

"Как-то человек живет, он прошел уже определенный уровень адаптации к чему-то новому, новым обстоятельствам. И теперь человек все это должен бросить и вернуться в Украину, на новое место, где снова поиски работы, школы и так далее. Поэтому сказать, что украинский беженец сильно это будет хотеть делать, я, к сожалению, не могу", - сказал он.

По его мнению, есть и другая сторона: "Разве львовяне не выезжали, или жители Ужгорода, Черновцов, Тернополя, Франковска? Тоже много уехали. Они почему не возвращаются? Потому что там лучше. Потому что им там уже хорошо. Потому что они и раньше ездили туда на заработки. Они, возможно, недвижимость во Львове попродавали, потому что сейчас во Львове высокие цены на недвижимость, и прикупили себе что-то в той же Польше", - добавил социолог.

Дополнительная миграция

Антипович также напомнил, что есть определенный процент мужчин, которые сейчас не выездные, но их жены и дети за границей.

"Откроется окно и они сделают попытку уехать. Думаю, что это все будет в балансе. Сколько вернется, столько и уедет", - добавил он.

Социолог убежден, что отношение беженцев к Украине и к украинской власти, если не такое же, то еще лучше.

"И чем дальше географически, тем лучше. В Германии лучше, чем в Польше. А в США, я думаю, вообще любить неньку-Украину можно безгранично", - констатировал Антипович.