Соціолог змалював перспективи партії військових і нових "зірок" медіапростору на виборах

Українці довіряють військовим і підтримують їх у сьогоднішній ситуації. Однак на парламентських виборах голосувати будуть за інші сили.

"Є зовнішній запит на партію волонтерів, на партію військових, не знаю, на яку ще партію, але це ж зараз, зараз же війна", - сказав він, зазначивши, що до виборів може пройти і два роки.

За його словами, напевно, всі ці ніші будуть, і вони наповняться. "Але я це кажу не тому, що українець точно буде голосувати за військових і військові потрібні в парламенті, ні. Українець не дуже підтримуватиме саме військових у парламенті, - вважає соціолог.

Як зазначив Антипович, "військові це військові, а в парламенті потрібні політики і" балакуни", які на телеекрані будуть говорити".

Соціолог упевнений, що після війни буде запит на нових, тільки це вже будуть зовсім інші нові.

"Те, що це великі шанси для влади, для Зеленського конкретно - це однозначно. Те, що це великий шанс для всіх спікерів, які зараз сидять на телеекранах, набирають мільйонні перегляди, - це великий шанс. Але де військовий експерт і де українська політика після війни? Ну, це вже будуть трохи інші речі", - додав він.

При цьому він зазначив, що є кілька прізвищ, які перевершують топових колишніх політиків.

"Незважаючи на високі рейтинги, наприклад, рейтинги переглядів, рівень підтримки або рівень конвертації цього в живий рейтинг буде невеликий. Цього, можливо, буде достатньо для проходу в парламент", - вважає Антипович.