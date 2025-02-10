Социальный проект "Майбутнє Є!" говорит историями врачей и пациентов о значении медицинской реабилитации в Украине

Социальный проект направлен на развитие системы медицинской реабилитации в стране.

В прошлом году Danone предоставила 3 миллиона евро благотворительной помощи медицинским учреждениям, в частности Национальному институту рака, Центру медико-социальной реабилитации ветеранов войны и Национальному центру Unbroken.

Цель социального проекта "Майбутнє Є!" - привлечь внимание украинцев к роли комплексной медицинской реабилитации и информировать население о доступных возможностях восстановления для каждого.

В рамках инициативы начата коммуникационная кампания, которая вещает историями украинцев, прошедших путь реабилитации или способствующих таковой в Украине. Среди героев - врачи, представители бизнеса, работники реабилитационных центров и пациенты, которые делятся своим опытом восстановления.

Информационные спецпроекты, реализованные совместно с медиа "Украинская правда. Жизнь" и Bit.ua, рассказывают о Павле, Иване, Олеге и Виктории, которым благодаря реабилитации удалось вернуться к полноценной жизни. Герои делятся собственным опытом и советами для читателей.

В материале для NV.ua раскрыто экономическую и организационную стороны социального проекта "Майбутнє Є!". Команда спонсоров социальной инициативы объясняет важность реабилитации как для общества, так и для будущего экономического восстановления.

В статье для Vgorode, посвященной детской реабилитации, физический терапевт Сергей Худая делится советами по влиянию своевременного восстановления ребенка, а также рассказывает, как можно попасть на реабилитацию в Украине и сколько это будет стоить родителям.



А журналисты Liga.net в материале сделали анализ того, как в Украине создает современную систему реабилитации военных и гражданских. И почему именно, поддержка таких партнеров как Danone, является значимым вкладом в восстановление системы медицинской реабилитации в стране.

Проект "Будущее Есть!" имеет целью показать, что реабилитация работает, и каждый, кто нуждается в восстановлении, может воспользоваться доступными возможностями в Украине. Danone продолжает поддерживать развитие медицинской реабилитации, внедряя мировые стандарты и способствуя интеграции пациентов в социальную жизнь.

Подробнее об инициативе и больше информации о реабилитации можно узнать на официальном сайте проекта: https://maibutnye.com/.