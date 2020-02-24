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Співробітники вінницької тюрми до смерті побили в'язня

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 18:04
Співробітники вінницької тюрми до смерті побили в'язня
Фото: вінницька тюрма (wikipedia.org)

Співробітникам повідомили про підозру у перевищенні влади та вбивстві

Співробітники вінницької тюрми підозрюються у причетності до смерті одного з ув'язнених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що шістьом співробітникам Вінницької установи виконання покарань №1 повідомили про підозру у причетності до нанесення ув'язненому тілесних ушкоджень, внаслідок яких він помер. До суду направлено клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

За версією слідства, в липні 2019 до в'язниці доставили чоловіка, якому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час перебування в установі, як вважають слідчі, співробітники завдали йому смертельних тілесних ушкоджень.

У співробітників в'язниці провели обшуки, в ході яких виявлено засоби вчинення злочинів, а також заборонені предмети. Підозрюваним інкримінується перевищення службових повноважень і вбивство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі через дії адміністрації СІЗО помер ув'язнений. За даними слідства, через сприяння адміністрації двоє ув'язнених завдали третьому смертельні тілесні ушкодження.

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