Співробітники Служби безпеки "ПриватБанку" створили профспілку: у чому причина

Причиною об'єднання працівників у громадську організацію, за їх твердженням, є корупція з боку керівника Служби безпеки Сергія Болотіна та відсутність заходів реагування з боку вищого керівництва "ПриватБанку", зокрема голови правління Герхарда Бьоша та Шерон Іскі.

Зокрема, профспілки повідомляють, що мають укладання аудиту за взаємодією керівника Служби безпеки з охоронними компаніями від 2020 року, за результатами якого було виявлено численні порушення тендерних процедур, перевищення повноважень під час укладання договорів, укладання договорів на надання охоронних послуг за завищеними цінами.

Також, за їхніми даними, до націоналізації "ПриватБанку" витрати на охоронні послуги фінансової установи становили 90 млн грн, після націоналізації та призначення на посаду Болотіна сума видатків зросла до 400 млн грн.

"Керівник Служби безпеки Болотін Сергій Геннадійович у 2018 року всупереч укладенню тендерного комітету перевищив свої повноваження та уклав договори з ТОВ "Олімп Безпека Сервіс" на надання послуг протипожежної сигналізації, цінові пропозиції якої були набагато вищими за інших учасників конкурсу", - йдеться у зверненні співробітників.

Загалом же профспілка стверджує про наявність 15 епізодів подібних корупційних порушень.