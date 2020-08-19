Співробітники НАН України розповіли про обставини смерті Патона

У Бориса Патона було захворювання серцево-судинної системи. Він був госпіталізований в Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова.

Про це повідомили співробітники Національної академії наук України, передає "Сегодня".

Вони зазначили, що Патон вдруге за останні 2 тижні був госпіталізований, вчений тиждень лежав у реанімації. Похорон, очевидно, відбудуться в суботу на Байковому кладовищі.

"Річ у тому, що там покояться його рідні - батько, мати, дочка. У нього є онука, правнука, зять. З ними буде узгоджуватися місце поховання", - розповів один зі співробітників Патона.

Патон останній раз був присутній на засіданні Президії незадовго до початку карантину, але працював до останнього з дому.

Крім того, стало відомо, що НАНУ на перехідний період, до проведення виборів нового президента очолить колишній секретар РНБО і чинний член наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Володимир Горбулін.

Президент Володимир Зеленський назвав Патона легендою, генієм і грандіозною особистістю, і висловив співчуття родині вченого.

Нагадаємо, у 2015 році Борис Патон був переобраний президентом Національної академії наук України.

Також повідомлялось, що у день свого 99-річчя Патон побажав Україні "перемоги у всьому".