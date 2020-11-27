Співробітники Amazon в "чорну п'ятницю" організовують страйки

Співробітники компанії Amazon в декількох країнах планують брати участь у страйках і протестах в "чорну п'ятницю". Вони хочуть виступити з вимогами про поліпшення умов праці та підвищення зарплати.

Про це повідомляє Vice.

"Чорна п'ятниця" є однією з найбільших розпродажів для компаній по всьому світу. Співробітники Amazon вважають, що протестуючи в цей день, їм вдасться домогтися підвищення зарплат і поліпшення умов для роботи.

Протести пройдуть в США, Великобританії, Мексиці, Бразилії, Індії, Австралії під хештегом #MakeAmazonPay ("примусь Amazon платити").

Крім того, співробітників Amazon підтримають складські працівники в Німеччині, підрядники колл-центру у Філіппінах і виробники одягу в Бангладеші.

Разом з працівниками Amazon в "чорну п'ятницю" також вийдуть на мітинг екоактивісти і прихильники руху за соціальну справедливість. Вони підтримують їх у вимогах повернути зарплати на докризовий рівень.

В Amazon прокоментували інформацію з мітингами. Вони вважають, що в повному обсязі підтримують своїх співробітників і впевнені, що за цією інформаційною атакою стоять люди, які мають свої інтереси.

Раніше Bloomberg оновив рейтинг найбагатших людей планети. Очолює його засновник Amazon Джефф Безос, статки якого становлять 182 млрд доларів.

На початку листопада Європейська комісія почала розслідування проти Amazon. Компанію звинувачують у порушенні норм конкуренції у сфері роздрібної онлайн-торгівлі в Німеччині та Франції.