ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Співробітника СБУ підозрюють у держзраді: передав секретну інформацію в цукерках

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 12:43
Співробітника СБУ підозрюють у держзраді: передав секретну інформацію в цукерках
Фото: місце затримання (gp.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Посадовець міг надавати допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України

Співробітнику Служби безпеки України повідомлено про підозру у державній зраді. Він міг передавати секретну інформацію представникам спецслужби іноземної держави через військового пенсіонера, якому також оголосили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Він також міг надавати допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України.

"Правоохоронці затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його (носія інформації, - ред.) вивезти за межі України", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце затримання (gp.gov.ua)

Суд їх арештував на 60 діб. Їм загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку серпня у центрі Києва невідомий чоловік захопив відділення "Універсал Банку", погрожуючи підірвати бомбу, яка знаходиться у нього в портфелі.

Крім того, Старокиївську вулицю в Києві перекривали для руху і проходу, була ймовірність мінування припаркованого на ній автомобіля.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Служба безпеки Українидержзрада
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся