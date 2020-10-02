ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У співробітника СБУ знайшли арсенал зброї та наркотики

Автор: Дмитро Левицький

У Харківській області правоохоронці знайшли у співробітника Служби безпеки України арсенал зброї та наркотичні речовини. Спецслужбовцю повідомили про підозру за двома статтями.

Популярні новини

Про це розповіли у Державному бюро розслідувань.

Слідство вважає, що співробітник спецслужби без жодних дозволів зберігав вдома автомат АКС-74, понад 3 тисячі патронів калібру 5,45 мм, дві гранати Ф-1 та вибухову речовину метальної дії.

В ході санкціонованих обшуків правоохоронці знайшли ще й понад 12 грамів амфетаміну, який є наркотичною речовиною.

Тепер спецслужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, цього року СБУ за незаконне поводження зі зброєю затримала свого колишнього співробітника, якого проросійські бойовики звинувачували у вбивстві ватажка Олександра Захарченка.

Крім того, у Луганській області правоохоронці виявили схованку з артилерійськими снарядами, облаштовану під час бойових дій у 2014 році.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки УкраїниХарківарсенал оружияДБР