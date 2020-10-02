У співробітника СБУ знайшли арсенал зброї та наркотики

У Харківській області правоохоронці знайшли у співробітника Служби безпеки України арсенал зброї та наркотичні речовини. Спецслужбовцю повідомили про підозру за двома статтями.

Про це розповіли у Державному бюро розслідувань.

Слідство вважає, що співробітник спецслужби без жодних дозволів зберігав вдома автомат АКС-74, понад 3 тисячі патронів калібру 5,45 мм, дві гранати Ф-1 та вибухову речовину метальної дії.

В ході санкціонованих обшуків правоохоронці знайшли ще й понад 12 грамів амфетаміну, який є наркотичною речовиною.

Тепер спецслужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, цього року СБУ за незаконне поводження зі зброєю затримала свого колишнього співробітника, якого проросійські бойовики звинувачували у вбивстві ватажка Олександра Захарченка.

Крім того, у Луганській області правоохоронці виявили схованку з артилерійськими снарядами, облаштовану під час бойових дій у 2014 році.