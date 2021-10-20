Майже сотня будинків Києва залишилися без газу: що сталося

У Києві терміново було припинене газопостачання до 93 багатоквартирних будинків. Причиною тому є аварія на території національного заповідника "Софія Київська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Київгазу.

"19 жовтня під час проведення планових робіт з відрізки розподільного газопроводу на території національного заповідника "Софія Київська" сталося аварійне відключення шафового газорегуляторного пункту, що призвело до зниження тиску газу в мережі", - йдеться в повідомленні.

Так, для запобігання аварійної ситуації газопостачання було призупинене до 93 багатоквартирних будинків Шевченківського району.

Наразі "Київгаз" ліквідовує аварійну ситуацію для відновлення постачання газу в оселі споживачів.

За інформацією прес-центру роботи з ліквідації можуть зайняти кілька днів.