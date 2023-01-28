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Сотни грузовиков остановились. На трассе Одесса-Рени огромная пробка из-за непогоды

Фото: на трассе Одесса-Рени огромная пробка из-за непогоды (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Сергей Пышкин

Юг Одесской области заметает снегом из-за сильной непогоды. На трассе Одесса-Рени образовалась большая пробка из грузовиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Думская".

Отмечается, что сотни грузовиков остановились из-за снегопада и гололеда. Пока они не могут продолжать движение из-за сильной непогоды.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в эти выходные в Украине ожидается сильный снег и дожди. Между тем, в восточных областях температура упадет до -10 градусов.

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Одесса