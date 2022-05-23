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Сотні тисяч убитих військових. Зеленський назвав ціну силового звільнення Криму зараз

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський назвав ціну звільнення Криму від російської окупації. За його словами, реалізація такого сценарію сьогодні коштуватиме життя сотням тисяч українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського в Українському Домі в Давосі.

"На сьогодні - це сотні тисяч убитих військових тільки з нашого боку, я не вважаю втрати ворога", - сказав Зеленський про можливість звільнити Крим сьогодні силовим шляхом.

Глава держави нагадав про проведену українською розвідкою спецоперацію в Афганістані. Її готував начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, який зараз займається важливими операціями.

"Сміливості у нього (Буданова - ред.) достатньо. Я думаю, що він би і сам міг повернути ту чи іншу територію, але це його впевненість. Я радий, що у наших військових такий дух. Але ціна, всьому є ціна", - уклав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Буданов назвав терміни закінчення війни з Росією та заявив, що Україна поверне всі окуповані території, включаючи Крим.

Зазначимо, за кілька днів до початку війни проти України Володимир Путін висловив побоювання, що Київ спробує повернути Крим силовим шляхом.

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Володимир ЗеленськийКримАфганистанКИрило БудановВійна Росії проти України