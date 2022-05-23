Сотні тисяч убитих військових. Зеленський назвав ціну силового звільнення Криму зараз

"На сьогодні - це сотні тисяч убитих військових тільки з нашого боку, я не вважаю втрати ворога", - сказав Зеленський про можливість звільнити Крим сьогодні силовим шляхом.

Глава держави нагадав про проведену українською розвідкою спецоперацію в Афганістані. Її готував начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, який зараз займається важливими операціями.

"Сміливості у нього (Буданова - ред.) достатньо. Я думаю, що він би і сам міг повернути ту чи іншу територію, але це його впевненість. Я радий, що у наших військових такий дух. Але ціна, всьому є ціна", - уклав Зеленський.