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Сотні тисяч за "спокійне" ведення бізнесу: у Харкові затримали "кримінального авторитета"

Новость на русском →
Понеділок 17 січня 2022 18:49
Сотні тисяч за "спокійне" ведення бізнесу: у Харкові затримали "кримінального авторитета" Фото: у Харкові затримали "кримінального авторитета" (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові оперативники затримали "кримінального авторитета". Він вимагав 250 тисяч доларів неіснуючого боргу у місцевого підприємця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Кримінальний авторитет" погрозами фізичної розправи та знищення майна змушував місцевого підприємця віддати йому 250 тисяч доларів США неіснуючого боргу. Процес вимагання та отримання частини обумовленої суми зафіксували поліцейські відповідно до чинного законодавства", - пише пресслужба.

Правоохоронці затримали злочинця під час отримання коштів й вилучили 150 тисяч доларів.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України "кримінальному авторитету" загрожує до 12 років ув’язнення.

Фото: у Харкові затримали "кримінального авторитета" (npu.gov.ua)

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