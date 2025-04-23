Сотни ярких авто: технический фестиваль Old Car Land пройдет в музее "Колеса Истории"

Наиболее яркая часть фестиваля - это подборка легенд мирового автопрома, которые ездили по дорогам нашей планеты полвека назад. Citroen CX с гидропневматической подвеской, BMW 1502, которая заложила дизайн марки на 50 лет вперед, Mercedes-Benz W116, подаривший название наиболее популярному авто премиального сегмента и др.

Также посетители Old Car Land смогут ознакомиться с экспозицией мотоциклов Киевского мотозавода, которому в этом году исполняется 80 лет со дня основания. Среди анонсированных экспонатов - уникальные эскортные мотоциклы, которые были свидетелями визитов в Киев первых лиц иностранных государств, опытные образцы и первые модели КМЗ.

Кроме того, на отдельной локации будет собрана масштабная экспозиция военной и гражданской техники времен Второй Мировой войны. Все желающие смогут ознакомиться с уникальными американскими и немецкими полугусеничными тягачами, редкими образцами бронетехники, которые использовались на разных театрах боевых действий и др.

Среди других активностей мероприятия - обновленная экспозиция классических грузовых авто и автобусов, презентация нового суперкара от украинских инженеров, чемпионат среди игроков на винтажных игровых автоматах, крупнейшая в Украине выставка ретроигрушек и детских педальных машин и многое другое.