RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У сотні разів небезпечніша за звичайний ураган: "Іда" лишила без світла більше мільйона осіб

Автор: Сергій Пишкін

Метеорологи переконані у тому, що "Іда", яка сьогодні вирує над Сполученими Штатами Америки, у 256 разів небезпечніша за шторм першої категорії. Буревій залишив більше мільйона осіб штату Луїзіана без світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу CNN.

Зазначається, що наразі ураган послабшав й перетворився у тропічний шторм, однак він встиг завдати значної шкоди деяким частинам штату Луїзіани. Метеорологи додають, що місцевим мешканцям й надалі варто бути обережними оскільки торнадо та рясні опади можливі й сьогодні.

Одним із наслідків урагану "Іда" є відсутність електроенергії у більше ніж мільйона мешканців штату Луїзіана. Близько о 5 годині ранку за місцевим часом стало відомо про 1 017 535 збоїв електропостачання. В штаті Міссісіпі більше ніж 100 тисяч людей повідомили про відсутність світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки