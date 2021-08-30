У сотні разів небезпечніша за звичайний ураган: "Іда" лишила без світла більше мільйона осіб

Метеорологи переконані у тому, що "Іда", яка сьогодні вирує над Сполученими Штатами Америки, у 256 разів небезпечніша за шторм першої категорії. Буревій залишив більше мільйона осіб штату Луїзіана без світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу CNN .

Зазначається, що наразі ураган послабшав й перетворився у тропічний шторм, однак він встиг завдати значної шкоди деяким частинам штату Луїзіани. Метеорологи додають, що місцевим мешканцям й надалі варто бути обережними оскільки торнадо та рясні опади можливі й сьогодні.

Одним із наслідків урагану "Іда" є відсутність електроенергії у більше ніж мільйона мешканців штату Луїзіана. Близько о 5 годині ранку за місцевим часом стало відомо про 1 017 535 збоїв електропостачання. В штаті Міссісіпі більше ніж 100 тисяч людей повідомили про відсутність світла.