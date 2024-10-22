Сотни подземных госпиталей. В "Метинвесте" рассказали, сколько стабпунктов на линии фронта нужно ВСУ

Первый украинский и единственный на европейском континенте подземный госпиталь, который построила для ВСУ компания "Метинвест" Ахметова, принимает 100 раненых в сутки. Он расположен дальше линии фронта и находится глубоко под землей, а две операционные позволяют врачам делать все необходимые вмешательства, не транспортируя раненых и не теряя драгоценное время. Но таких госпиталей нужно больше – минимум 20 из них нужно только вдоль линии фронта.

"Если речь идет о таком уровне госпиталя, обустроенного операционными и всем другим оборудованием, то на линии фронта их нужно по меньшей мере 20 единиц. Также мы имеем несколько разработок для уровня бригад: таких объектов нужно где-то 200 единиц. Есть еще меньший объект - Для батальонного уровня. Их необходимо еще больше. Поэтому, на мой взгляд, для нормального обеспечения системы оказания помощи и сохранения жизни защитников необходимо сотни единиц подземных госпиталей разного уровня", - говорит Мироненко.

Он уточнил, что подземный госпиталь компания Метинвест построила полностью за свой счет – за исключением спецоборудования, предоставленного военными медиками. В целом этот стабилизационный пункт обошелся компании в 20 млн грн, где 7 млн грн – это медоборудование, а 13 млн грн – стоимость стальных «крыевок», их обустройство, ремонт и установка.

"Самостоятельно удовлетворить спрос мы финансово не сможем. Ведь тратить на каждый большой госпиталь по 20 млн грн - это значительная финансовая нагрузка. Мы способны удовлетворить этот спрос, но вместе с государством. Потому что не может частная компания подменять собой государство и все делать за свой счет. Даже если речь идет о более дешевых объектах бригадного или батальонного уровня, учитывая их количество, это все равно будут значительные средства. должны быть общие с государством проекты", – говорит Мироненко.

Он также рассказал, что украинская разработка подземных госпиталей вызывает интерес у европейцев - там есть схожие проекты, но они не приспособлены к такой войне, как в Украине, а просто стационарные надземные сооружения, которые предоставляют схожий спектр услуг.

"Но все понимают: если такой госпиталь или городок будет размещен где-то на открытой территории в нескольких десятках километров от фронта, то это лишь вопрос времени, когда россияне забрасывают его КАБами. Даже если его со всех сторон обрисовать красными крестами. Поэтому европейские аналоги, хотя они по медоборудованию не хуже, и все же не пригодны для наших условий. , бомбы и широкий спектр средств поражения необходимо переносить жизненно важные объекты как можно глубже под землю", - говорит Мироненко.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам уже 7,7 млрд грн. Из них 4,1 млрд грн были направлены на нужды ВСУ в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".