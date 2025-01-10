Сотни обысков одновременно. Полиция проводит спецоперацию против каналов побега за границу

"Более 600 одновременных обысков проводят оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции и это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу", - пишет Нацполиция.

Отмечается, что речь идет об организаторах, а также участниках групп, которые помогают мужчинам призывного возраста сбежать за границу в обход официальных пунктов пропуска.

"По имеющимся данным, этими маршрутами дельцы поспособствовали в пересечении сотням военнообязанных. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины", - добавляет Нацполиция.

Детали спецоперации обещают раскрыть после завершения следственных действий.

Запрет на пересечение границы

С начала полномасштабного вторжения России, в Украине введено ограничение на выезд за границу для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это решение принято для обеспечения мобилизации и обороноспособности страны в военное время.

Несмотря на запрет выезда военнообязанных мужчин за границу, в стране появились различные незаконные схемы для обхода этих ограничений. Некоторые из них включают подделку документов или пересечение границы через нелегальные маршруты

Например, в прошлом году были разоблачены два депутата Харьковской области и бывшая руководительница аппарата областной военной администрации, которые организовали пересечение границы для 19 псевдоволонтеров.