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Сотні людей пікетували офіс французької Engie в рамках Stop Bloody Energy

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Субота 30 квітня 2022 16:01
Сотні людей пікетували офіс французької Engie в рамках Stop Bloody Energy Фото: сотні людей пікетували офіс французької Engie в рамках Stop Bloody Energy (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Сотні людей в рамках акції Stop Bloody Energy пікетували центральний офіс французької компанії Engie з вимогою розірвати газові контракти з Росією та припинити фінансувати країну-терориста, яка вбиває українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт проекту Stop Bloody Energy.

Учасники облилися червоною фарбою на знак протесту проти співпраці французької компанії з російським "Газпромом".

"Головним партнером Газпрому на ринку Франції є компанія Еngie, з якою нині діють п’ять довгострокових контрактів на постачання російського газу. Попри повномасштабну російську агресію в Україні, яка триває вже понад два місяці, компанія Еngie й досі не заявила про розрив існуючих контрактів з Росією. Співпрацюючи з Газпромом компанія Еngie фінансує країну-терориста та сприяє вбивству українських дітей та жінок, знищенню українських міст", - сказав координатор акції, представник асоціації "Об’єднання українців у Франції" Володимир Когутяк.

Повідомляється, що якщо західні країни й надалі продовжать купувати російські енергоносії, Росія заробить на цьому 321 млрд доларів у 2022 році. На цю суму можна купити 80 тис. БТРів, 30 тис. танків, 5 тис. літаків, 100 тис. броньованих автомобілей "Тигр" та 3 тис. БУКів.

Нагадаємо, найбільші українські компанії - ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго" закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері. Єдиний спосіб зупинити цю війну - позбавити країну-агресора коштів на її продовження.

Для цього вони створили ініціативу #StopBloodyEnergy (https://bloody.energy/) на сайті якої розміщено список західних компаній, які продовжують співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Зокрема мова йде про газові, вугільні, трейдингові, нафтосервісні та машинобудівні компанії, що продовжують співпрацю з РФ. Компанія Engie є одним із фігурантів цього списку.

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