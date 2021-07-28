RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стан здоров'я українського політв'язня в РФ погіршився, - омбудсмен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Стан здоров'я українського політв'язня, кримського татарина Яшара Шихаметова в російському СІЗО погіршився. Керівництво установи, де його утримують, ігнорує заяви про надання медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

За її інформацією, Шихаметов вимагає термінового медичного обстеження і лікування. "У нього загострилися проблеми з серцем, шлунком і печінкою. До того ж на тлі хронічної гіпертонії він постійно страждає від сильних болів в нирках", - написала омбудсмен.

Вона зазначила, що заплановане на липень поточного року обстеження українського політв'язня в спеціалізованому медзакладі так і не відбулося. Адміністрація СІЗО в Сімферополі, де утримується Шихаметов, ігнорує його звернення про надання медичної допомоги.

Денісова нагадала, що ненадання необхідної медичної допомоги Шихаметову є грубим порушенням ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, і прирівнюється до тортур і нелюдського поводження.

Нагадаємо, Яшара Шихаметова російські силовики затримали в окупованому Криму у лютому 2021 року. Його і ще шістьох кримських татар звинувачують у "терористичній" діяльності.

Читайте РБК-Україна в Google News
политзаключенные в РФ