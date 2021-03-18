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Становище Трампа за час його президентства скоротилося на чверть

Автор: Андрій Козловський

За час перебування на посту президента США становище Дональда Трампа впало приблизно на 700 млн доларів до 2,3 млрд. Скорочення доходів пов'язують з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, агентство проаналізувало фінансові та інші документи за період з травня 2016 року по січень 2021 року, щоб розрахувати становище Трампа до і після того, як він став президентом США.

Становище Трампа почало зменшуватися ще в серпні 2020 року. В січні 2021 року воно становило 2,45 млрд доларів, а до середини березня впало до 2,33 млрд доларів.

За даними агентства, близько трьох чвертей становища Трампа припадає на комерційну нерухомість. Офісні вежі, в яких він є власником або співвласником, сильно впали в ціні, оскільки все більше людей працюють з дому через пандемії коронавірусу.

Вартість комерційної нерухомості Трампа оцінюється в 1,7 млрд доларів, за 2016-2021 роки воно впало в ціні на 26%. Крім цього, він володіє або керує безліччю готелів і курортів, а також його компанія володіє 19 полями для гольфу.

Зазначимо, Дональд Трамп - 45 президент США, який займав цей пост з 20 січня 2017 по 20 січня 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два відомих фінансових установ Deutsche Bank і Signature Bank, які обслуговують президента США Дональда Трампа, відмовилися співпрацювати з ним.

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