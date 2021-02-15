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У Ахметова підписали меморандум з інвестиційним фондом з ОАЕ

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 14:47
У Ахметова підписали меморандум з інвестиційним фондом з ОАЕ Фото: ДТЕК (dtek.com)
Автор: РБК-Україна

Компанія ДТЕК (входить в SCM бізнесмена Ріната Ахметова) підписала тристоронній меморандум про взаєморозуміння з Masdar. Компанія входить до інвестиційної компанії Mubadala, що керує портфелем активів та інвестицій в ОАЕ й за кордоном, у розмірі $232 млрд.


Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК.

Меморандум про взаєморозуміння спрямований на розвиток міжнародного партнерства в межах реалізації цілей нової стратегії ДТЕК 2030.

Mubadala, Masdar і ДТЕК згідно з меморандумом, вивчать потенційну можливість спільних інвестицій у проєкти відновлюваної енергетики в Україні та за кордоном.

"ДТЕК поставив собі за мету - досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року. Ми вже побудували вітро- та сонячні електростанції потужністю 1 ГВт, що стало внеском компанії в глобальну боротьбу зі зміною клімату. Сьогодні спільно з нашими партнерами Mubadala, Masdar ми робимо наступний крок на шляху до цієї мети. Ми вітаємо міжнародне співробітництво й партнерство як основу майбутнього успіху. Це честь і відповідальність для нашої компанії бути провідником для іноземних інвестицій в Україну", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

У Ахметова підписали меморандум з інвестиційним фондом з ОАЕ

Меморандум був підписаний під час офіційного державного візиту президента України Володимира Зеленського та першої леді України Олени Зеленської в ОАЕ.

"Як світовий лідер в галузі відновлюваних джерел енергії, представлений більш ніж у 30 країнах, Masdar вітає цю можливість допомогти Україні в досягненні її цілей у галузі чистої енергії. Використовуючи наш спільний досвід, Masdar і ДТЕК зможуть найкращим чином визначити подальший шлях розвитку сектору відновлюваної енергетики України", - цитує прес-служба ДТЕК слова виконавчого директора Masdar Мохамеда Джаміль Аль Рамахі.

Нагадаємо, раніше ДТЕК виступив за прийняття комплексних стратегічних заходів, щоб забезпечити довгостроковий стабільний розвиток енергетичної галузі для успішної інтеграції в енергосистему континентальної Європи у 2023 році.

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