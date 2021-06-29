Відбулося перше засідання Ради безбар’єрності у межах ініціативи Зеленської

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у першому засіданні Ради безбар’єрності, яку створено для моніторингу та контролю стану виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.
На засіданні під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля було розглянуто пріоритетні ініціативи від міністерств у кожному з шести напрямків безбар’єрності, які увійдуть до Плану заходів на 2021-2022 роки на виконання Нацстратегії.
"Безбар'єрність стає новою суспільною нормою. Зміни, які ініційовані на Раді безбар’єрності, стосуються не лише людей, котрі змушені стикатися з різними бар’єрами у своєму житті. Ці зміни насамперед про те, якою країною ми прагнемо бути. Країною, де кожен має рівні права та можливості. Країною без бар’єрів", - зазначила Олена Зеленська.
До створення Плану заходів з реалізації Нацстратегії безбар'єрності було залучено 15 міністерств, 47 громадських організацій та аналітичних центрів, від них отримано понад 250 пропозицій.
"Спільними зусиллями ми маємо сформувати чіткий покроковий план дій та визначити для кожного напрямку безбар’єрності пріоритетні завдання, які необхідно реалізувати насамперед. Буде сформовано конкретні шляхи подолання всіх бар’єрів, які існують в Україні", - наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Дружина президента наголосила на важливості створення Плану заходів, підтримці Нацстратегії на всіх рівнях влади та активній залученості відповідних міністерств.
Усі пропозиції міністерств, які планують втілити як пріоритетні, - це перелік безбар’єрних змін, що мають відбутися в Україні у найближчі два роки. Це конкретні кроки, на яких уряд планує сконцентрувати свою увагу, зазначила Олена Зеленська. Зокрема:
Наразі триває громадське обговорення проекту Плану заходів.
Нагадаємо, на наступному засіданні Ради, яке відбудеться в липні, міністерства мають представити доопрацьований проект Плану заходів із пропозиціями та визначеною фінансовою частиною.
Також на засіданні мають бути затверджені ключові індикатори виконання плану заходів.