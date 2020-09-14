Відбулося перше засідання громадської ради Меморіального центру "Бабин Яр"

Відбулося перше засідання громадської ради Благодійного фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" у новому складі. До громадської ради увійшли видатні діячі культури, дипломати, громадські діячі та експерти.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Наголошується, що під час засідання членами ради були обговорені та підтримані ключові наукові, творчі, соціально-освітні проєкти та проєкти на території, над якими команда Меморіального центру працювала останні 9 місяців.

"Громадська рада - це платформа для діалогу з суспільством та експертним середовищем. Ми працюємо зі складною та чутливою для суспільства та країни темою. Тому для нас вкрай важливо чути та враховувати різні позиції громадськості", - зазначив генеральний директор Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Макс Яковер.

Збори громадської ради будуть проходити раз у квартал.

Відомо, що до складу ради серед інших увійшов Борис Забарко, голова Асоціації євреїв-колишніх в'язнів гетто і нацистських концентраційних таборів, директор науково-просвітницького центру "Пам'ять Катастрофи", який вижив під час Голокосту. Він наголосив на важливості створення меморіалу пам'яті жертв Бабиного Яру у Києві.

"З кожним роком людей, що вижили у цій трагедії, стає менше. У всіх країнах є музеї, які розповідають цю історію. А в нашій країні, де відбулися такі страшні події, музею немає досі. Це ганьба та сором для усіх нас, для мене особисто. Ми не маємо права не побудувати цей музей", - зазначив Забарко.

Крім Забарко, до складу громадської ради меморіального центру також увійшли:

Олег Вишняков – Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України, бізнесмен.

Борис Глазунов – генеральний директор Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Юрій Голік – член президії Єврейської Конфедерації України, радник голови Дніпропетровської ОДА 2015-2019 рр., радник прем'єр-міністра України жовтень 2019 р. - березень 2020 р.

Костянтин Грищенко – міністр закордонних справ України 2010-2012 рр., 2013-2015 рр., віце-прем'єр-міністр України у 2012 р.

Олександр Злотник – композитор, народний артист України, ректор Київської муніципальної академії музики ім. Р. Глієра, глава Релігійного Об'єднання громад Прогресивного іудаїзму України.

Анатоль Кармінський – будівельний експерт, заслужений будівельник України, член ради Будівельної Палати України, директор ТОВ "Укрсервекс".

Ольга Кудиненко – співзасновниця благодійного фонду "Таблеточки".

Неля Куковальська – генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська".

Андрій Куликов – радіожурналіст, телеведучий, співзасновник і голова правління ГО "Громадське радіо".

Володимир Лавренчук – банкір, економіст.

Діна Попова – директор Департаменту культури Київської міської державної адміністрації.

Ахтем Сейтаблаєв – актор, режисер, заслужений артист АР Крим.

Ольга Сумська – актриса, телеведуча, Народна артистка України.

Олександр Сусленський – президент Всеукраїнської єврейської ради, почесний академік Національної Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України.

Маргарита Яковлєва – журналіст, засновник проекту "Слово Праведника".

Склад громадської ради буде розширюватися. Наступна зустріч громадської ради планується в грудні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" озвучить територію заповідника до 29 вересня.