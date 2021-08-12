Відбулося 14 успішних запусків українсько-американської ракети Antares із 2013 року

Із 2013 року відбулося вже 14 успішних запусків ракети-носія Antares. Головна конструкція маршового ступеня ракети розроблена українським КБ "Південне" і вироблена на заводі "Південмаш".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в Facebook.
"Робота фахівців космічної галузі України, які демонструють високий професіоналізм і злагодженість, є гарним прикладом участі нашої держави у міжнародних проектах на світовому космічному ринку", - наголошує Данілов.
Він нагадав, що 11 серпня ракета-носій Antares, розроблена за участю українських спеціалістів КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля, успішно вивела на орбіту корабель Cygnus з вантажем близько 3,7 тонн.
РБК-Україна писало про запуск ракети та публікувало трансляцію запуску з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США).