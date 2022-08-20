Склав план наступу на Хмельницький: чоловікові загрожує довічне ув'язнення

У Хмельницькому судитимуть чоловіка за те, що він склав для окупантів план наступу на обласний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Підозрюваний за винагороду надавав росіянам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ. Слідством встановлено, що житель Хмельницького надсилав представнику РФ фото і Відео розташування і переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ. Він також склав план наступу на Хмельницький і оптимальний маршрут просування для російських підрозділів. Якщо слідство доведе провину підозрюваного, йому загрожує довічне позбавлення волі.