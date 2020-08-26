Склад робочої групи Ради щодо виборів у ОРДЛО ще визначається

Фото: Денис Казанський (facebook.com/den kazansky)

Звернення голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кравчука до Верховної ради про проведення місцевих виборів на Донбасі вивчатиметься робочою групою. Її склад ще визначається.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) в українській делегації в ТКГ Денис Казанський.

За його словами, відповідне рішення прийняли на засіданні парламентського комітету з питань організації державної влади.

"Вирішили створити робочу групу і вирішувати, що робити із зверненням", - сказав Казанський.

Він додав, що на засіданні був присутній Леонід Кравчук, а також віце-прем'єр-міністр і глава Міністерства з питань реінтеграції Олексій Резніков.

"Склад робочої групи ще визначається", - уточнив Казанський.

Нагадаємо, раніше про створення робочої групи повідомив народний депутат Олександр Качура; він також заявив, що на сьогодні немає можливостей для проведення виборів в ОРДЛО 25 жовтня.

Крім того, Кравчук заявив, що вибори на Донбасі не можуть відбутися разом з місцевими виборами в Україні.