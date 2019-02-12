Сорос застерігає Євросоюз від розпаду подібно СРСР

В останні роки все популярніші партії, які не прагнуть зберігати єдність Європи

Европа находится в спячке, и если она не "проснется" в ближайшее время, то ее ждет распад, подобно Советскому Союзу в 1991 году. Об этом заявил финансист Джорж Сорос в материале "Европа, пожалуйста, проснись", передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Project Syndicate.

Он пишет, что ни руководители стран, ни обычные граждане "не понимают, что наступает решающий момент".

Накануне предстоящих выборов в различных странах Европы Сорос отметил, что в последние годы все популярнее партии, которые не стремятся сохранять единство стран континента.

"Они не хотят ценностей, на которых основывался Евросоюз. Они стремятся заменить их своими ценностями, радикально другими", - пишет финансист.

Кроме того, по наблюдению Сороса, если раньше партии делились на сторонников капиталистов и защитников рабочих, то теперь разделение базируется на отношении к ЕС.

В пример он приводит Германию, где реальными сторонниками единой Европы можно назвать только "Зеленых", причем на фоне роста "Альтернативы для Германии".

Настоящей же угрозой для Европы Сорос считает межгосударственную Европейскую народную партию.

"У антиевропейских сил есть преимущество. Они хоть и одиозные, но у них есть общие принципы", - констатирует он.

По мнению финансиста, ЕС можно сохранить только если отдельные партии на майских выборах поставят интересы единого континента выше своих.

В то же время он сравнил нынешнее руководство Евросоюза с советским политбюро заката СССР - оно продолжает издавать указы, по-прежнему считая себя чем-то значимым.

Напомним, глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй исключает возможность членства страны в Таможенном союзе Евросоюза после Brexit.