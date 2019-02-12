Сорос застерігає Євросоюз від розпаду подібно СРСР

Фото: Джордж Сорос (GettyImages)

В останні роки все популярніші партії, які не прагнуть зберігати єдність Європи

Європа перебуває в сплячці, і якщо вона не "прокинеться" найближчим часом, то на неї чекає розпад, як і Радянського Союзу в 1991 році. Про це заявив фінансист Джордж Сорос у матеріалі "Європа, будь ласка, прокинься", передає РБК-Україна з посиланням на сайт Project Syndicate.

Він пише, що ні керівники країн, ні звичайні громадяни "не розуміють, що настає вирішальний момент".

Напередодні майбутніх виборів у різних країнах Європи Сорос зазначив, що в останні роки все популярнішими стають партії, які не прагнуть зберігати єдність країн континенту.

"Вони не хочуть цінностей, на яких ґрунтувався Євросоюз. Вони прагнуть замінити їх своїми цінностями, радикально іншими", - пише фінансист.

Крім того, за спостереженням Сороса, якщо раніше партії ділилися на прихильників капіталістів і захисників робітників, то тепер поділ базується на ставленні до ЄС.

Як приклад він наводить Німеччину, де реальними прихильниками єдиної Європи можна назвати тільки "Зелених", причому на тлі зростання "Альтернативи для Німеччини".

Справжньою ж загрозою для Європи Сорос вважає міждержавну Європейську народну партію.

"У антиєвропейських сил є перевага. Вони хоч і одіозні, але у них є загальні принципи", - констатує він.

На думку фінансиста, ЄС можна зберегти тільки якщо окремі партії на травневих виборах поставлять інтереси єдиного континенту вище за свої.

Водночас він порівняв нинішнє керівництво Євросоюзу з радянським політбюро перед розпадом СРСР - воно продовжує видавати укази, як і раніше вважаючи себе чимось значущим.

Нагадаємо, глава уряду Великої Британії Тереза Мей виключає можливість членства країни в Митному союзі Євросоюзу після Brexit.

