ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відповідно до законодавства ЄС: в Україні вводять спеціальне маркування побутових приладів

Новость на русском →
Україна, Середа 01 вересня 2021 17:04
Відповідно до законодавства ЄС: в Україні вводять спеціальне маркування побутових приладів Фото: в Україні почнуть діяти нові правила маркування побутових приладів (pixabay.com)
Автор: Тіберій Юрик

В Україні введуть спеціальне маркування побутових приладів відповідно до законодавства ЄС. Відповідну постанову затвердив Кабмін на своєму засіданні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

Повідомляється, що зміни стосуються маркування та екодизайну посудомийних машин, холодильників, пральних машин, телевізорів, кондиціонерів, сушильних машин, електричних ламп та світильників.

Із 1 березня 2021 року в країнах ЄС набули чинності нові правила маркування побутових приладів.

Нагадаємо, що уряд вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки
В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США