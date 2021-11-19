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Співзасновник Apple планує позбутися космічного сміття, втім спершу запустить свої супутники

Автор: Сергій Пишкін

Один із засновників Apple Стів Возняк організував стартап, який передбачає систематизацію інформації про сміття на космічній орбіті Землі. Щоправда, спочатку компанії доведеться запустити кілька сотень своїх супутників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.com.

Згідно з даними Європейського космічного агентства (ESA), на орбіті Землі знаходиться:

  • більше 36,5 тисяч уламків розміром близько 10 сантиметрів;
  • близько мільйон уламків розміром від 1 до 10 сантиметрів;
  • 330 мільйонів уламків розміром від 1 сантиметра до 1 міліметра.

Космічні уламки пересуваються з неймовірно великою швидкістю й здатні нанести пошкодження іншим космічним об’єктам.

Відомий інцидент, коли у 2009 році зламаний російський супутник "Космос 2251" врізався в супутник зв'язку Iridium 33 та утворив ще близько 2 тисяч уламків шириною щонайменше 10 сантиметрів й тисячі дрібніших.

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