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Солнечные электростанции помогли преодолеть дефицит мощности в энергосистеме, - Госэнергонадзор

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Вторник 21 марта 2023 14:30
Солнечные электростанции помогли преодолеть дефицит мощности в энергосистеме, - Госэнергонадзор Фото: солнечные электростанции помогли преодолеть дефицит мощности в энергосистеме (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Украина успешно завершает тяжелый в истории энергетики страны осенне-зимний период, в энергосистеме нет дефицита мощности, в частности благодаря большей генерации электроэнергии на солнечных электростанциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госэнергонадзора Руслана Слободяна в эфире телемарафона.

"Энергетикам в критических, беспрецедентных условиях, с которыми еще не сталкивалась ни одна энергосистема других стран, удалось удержать ситуацию под контролем. Световой день уже длиннее, больше генерируют электроэнергии солнечные электростанции, дефицита мощности нет", - отметил глава ведомства.

По словам Слободяна, темпы восстановления энергосистемы соразмерны с темпами новых повреждений, несмотря на то, что энергосистема продолжает испытывать ракетные атаки со стороны агрессора. На электрообъектах и сетях продолжаются восстановительные работы.

"Но если говорить о полном восстановлении, то это займет наверняка не один год", - добавил глава Госэнергонадзора.

Ранее сообщалось, что в середине марта Секретариат Энергетического Сообщества организовал встречу в Киеве для поиска путей решения проблем зеленой энергетики Украины, среди которых главной проблемой является существующая задолженность перед отраслью в размере 17,8 млрд грн.

Также Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

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