В Сомали террорист взорвал себя в кафе, где фанаты смотрели Евро-2024, - СМИ

Как сообщается, более 10 человек погибли и неизвестное количество получило ранения после того, террорист-смертник взорвал взрывчатку в популярном кафе Top Coffee, расположенном неподалеку от президентского дворца.



Взрыв был направлен против футбольных фанатов, смотревших матч Евро-2024 между Англией и Испанией. Нападение произошло около 23:00 по местному времени, количество жертв не уточняется. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Прибывшие на место происшествия очевидцы описали ужасную картину. По их словам, тела были разбросаны по всей территории, кровь в каждом углу, а здание частично разрушено. Пламя и дым поднялись в небо над рестораном Top Coffee, известным своими встречами футбольных фанатов.

Район, ставший мишенью нападения, известен своими мерами безопасности и находится рядом с ключевым контрольно-пропускным пунктом в районе Бондхере в Могадишо.