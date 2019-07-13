У Сомалі в результаті нападу на готель загинули 10 людей

У Сомалі під час атаки озброєних бойовиків на готель Asaseey в місті Кісмайо загинули щонайменше 10 людей, ще кілька отримали поранення. Про це повідомив представник місцевої поліції, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Правоохоронці розповіли, що озброєні бойовики увірвалися до готелю після підриву автомобіля, начиненого вибухівкою.

За даними ЗМІ, поміж загиблих - 43-річна журналістка Ходан Налаєх, яка вела інтернет-канал для сомалійської громади Канади. Жінка загинула разом із чоловіком.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш засудив напад у заяві в п'ятницю, висловивши "підтримку і солідарність Організації Об'єднаних Націй з народом Сомалі в його прагненні до мирного майбутнього".

12 липня у сомалійському портовому місті Кісмайо біля готелю Asaseey, де проходила зустріч між старійшинами і законодавцями щодо майбутніх виборів, здетонувала машина, начинена вибухівкою, після чого бойовики почали стрілянину і увірвалися до готелю.

Відповідальність за теракт взяло на себе радикальне ісламістське угруповання "Харакат аш-Шабаб", яка намагається повалити центральний уряд Сомалі.

Нагадаємо, 5 липня у Туреччині в результаті вибуху автомобіля в районі Рейханлі турецької провінції Хатай біля кордону з Сирією загинули три людини.