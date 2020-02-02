У Сомалі оголосили надзвичайний стан через нашестя сарани

Міністерство сільського господарства Сомалі оголосили надзвичайний стан в країні у зв'язку з нашестям сарани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

У цьому році Сомалі і Ефіопія зіткнулися з найбільшим нашестям сарани за 25 років. Популяція сарани розрослася після недавніх злив. Є побоювання, що проблему можуть не встигнути вирішити до початку збору врожаю в квітні.

Комахи вже дісталися до Кенії. За даними агентства Associated Press, ситуація виявилася найскладнішою за останні 70 років. Поки що лише п'ять літаків задіяно у розпилення інсектицидів.

Нагадаємо, в Пакистані влади оголосили загальнодержавне надзвичайний стан з-за самого великого нашестя сарани за 20 років. Комахи масово винищують сільгосп культури.

За словами міністра планування та розвитку країни Махдум Хусро Бахтіяра, напад сарани є безпрецедентним і викликає занепокоєння з продовольчої безпеки Пакистану. Він додав, що влада не може впоратися з поширенням пустельної сарани з-за обмежених ресурсів.