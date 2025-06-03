Сладкая, но недешевая. Сколько стоит черешня на старте сезона

Сколько стоит черешня в Украине

В Сильпо украинскую черешню продают по цене 430 и 690 гривен за килограмм, в зависимости от сорта. При том, в середине мая сеть предлагала клиентам импортную черешню по цене 990 гривен за килограмм.

В Варусе черешню высшего сорта по акции сейчас продают по цене 399 гривен за килограмм, обычная цена - 899 гривен.

Цены на черешню в Украине (скриншот)

В Новусе черешню премиум предлагают по цене 899 гривен за килограмм, обычную - 139 гривен за килограмм. Также на сайте есть предложения фасованной черешни по цене 65-129 гривен за 500 грамм.

Цены на черешню в Украине (скриншот)

Сайт FRUIT TIME с доставкой продуктов продает черешню по 406,80 гривен за килограмм. На аналогичном ресурсе Сrazybox можно по акции купить эти фрукты по 320 гривен за килограмм, стоимость до скидки - 490 гривен.

На рынках черешню продают в среднем по 500 гривен. Эксперты говорят, что высокие цены могут продержаться до появления крупных партий закарпатской черешни. Далее стоимость может упасть до 100-300 гривен за килограмм, в зависимости от сорта и региона реализации.

Цены на черешню в Украине (скриншот)