Солодченко: для боротьби з економічною злочинністю, працівники ДФС мають отримувати більшу зарплату

Для того, щоб податкова міліція могла ефективно боротися з економічною злочинністю, її працівники мають отримувати достойну зарплату. Наразі в регіонах зарплата податкового міліціонера складає в середньому 11,4 тисячі гривень.

Про це заявив в.о. голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко на своїй сторінці у Facebook.

"Бюджет Державної фіскальної служби України на 2020 рік склав 1,3 мільярди гривень. Це близько 15% від минулорічного фінансування фіскальної служби, в складі якої ще була податкова та митні служби. Поряд з цим, майже 94% від загальної суми фінансування ДФС на цей рік, спрямовується на виплати заробітних плат. На сьогодні в регіонах податковий міліціонер в середньому отримує 11,4 тисячі гривень, в центральному апараті дещо більше – 21,5 тисяч гривень", - зазначив очільник ДФС.

Він також наголосив, зарплати співробітників податкової міліції в кілька разів менші, в порівнянні з іншими правоохоронними органами.

При цьому, зазначив Солодченко, ДФС не тільки отримує кошти із бюджету, але й повертає їх у державну казну.

"Так, у направлених за сім місяців 2020 року до суду кримінальних провадженнях забезпечено відшкодування завданих державі збитків у сумі 796,5 млн гривень, що складає 61% від виділених на фінансування податкової міліції коштів. До кінця року залишилось ще 5 місяців, відповідно, фінансові повернення від діяльності податкової міліції будуть лише зростати", - додає виконуючий обов'язки голови служби.

За його словами, податкова міліція почала руйнувати старі корупційні схеми, завдяки чому більш ніж вдвічі була підвищена сплата акцизного податку на спирт, а також на 16% - акцизу з вироблених підакцизних товарів.

"Так, за результатами І півріччя, суб’єкти, які виробляють спирт, а також мають ліцензію на його зберігання, сплатили понад 175 млн гривень акцизного податку. Це майже у 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, такими суб’єктами за цей період сплачено майже 12 млрд гривень акцизного податку з вироблених підакцизних товарів, що на 1,67 млрд гривень більше, ніж торік. Як на мене - це вагомі результати", - підсумував Солодченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що цього року Державна фіскальна служба України отримала 1,3 млрд грн на фінансування.

У 2019, коли ДФС об’єднувала в собі податкову міліцію та митну службу, спільний бюджет складав 8,6 млрд. Після відокремлення податкова міліція отримала 15% від бюджету минулого року.