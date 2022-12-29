RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сольный проход молодого форварда "Нью-Орлеана" с данком: момент дня в НБА

Фото: "Миннесота" остановить Зайона Уильямсона не смогла (sportskeeda.com)
Автор: Антон Федорцив

Тяжелый форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон возглавил подборку самых крутых мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

22-летний американец стал лучшим на паркете в противостоянии с "Миннесотой". В частности, в третьей четверти он прошел из собственной половины под кольцо соперника и вколотил мяч сверху. Все соперники по пути Уильямсона исполнили роль статистов.

Для "Пеликанс" матч завершился минимальной победой (119:118). Теперь "Нью-Орлеан" стал лидером Западной конференции НБА. Аналогичные луизианцам показатели у "Денвер Наггетс" – 22 победы, 12 поражений.

Уильямсон провел в игре почти 34 минуты. За это время он успел набрать 43 очка, сделал 3 подбора и отдал 5 передач. Звезды "Тимбервулвз" – Антони Эдвардс и Д'Анджело Расселл – набрали на 16 пунктов меньше.

Кто такой Зайон Уильямсон

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Дьюк Блю Девилз". Первый номер драфта НБА-2019.

В дебютном сезоне на уровне ассоциации провел 24 матча в составе "Пеликанс", а уже через год играл в Матче всех звезд НБА. Пропустил всю кампанию 2021/22 из-за перелома правой ноги.

Летом 2019 года Уильямсон подписал 5-летний контракт с брендом Jordan на 75 млн долларов. Когда сезон 2019/20 приостановили из-за пандемии, форвард выплатил месячную зарплату работникам "Смути-кинг-центра" из собственного кармана.

К слову, накануне Дончич с хитрой затеей перевел матч "Далласа" в овертайм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол