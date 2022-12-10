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Сольный проход Дончича с данком после перехвата: момент дня в НБА

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Даллас, Суббота 10 декабря 2022 11:28
Сольный проход Дончича с данком после перехвата: момент дня в НБА Фото: Лука Дончич в очередной раз оформил дабл-дабл (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Лидер "Даллас Маверикс" Лука Дончич в очередной игровой вечер Национальной баскетбольной ассоциации осчастливил персональных фанатов не только результативной, но и зрелищной игрой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Словенский универсал подарил самый крутой эпизод дня в НБА. В конце третьей четверти он перехватил мяч у собственной штрафной линии, прошел через всю площадку и эффектно вколотил "апельсин" сверху.

Традиционно Дончич стал самым результативным на паркете. Он набрал 33 очка, сделал 6 подборов и отдал 11 передач. В общей сложности в игре словенец провел 36,5 минут.

Стараний Дончича, однако, не хватило для победы над "Милуоки Бакс". Яннис Адетокунбо и компания смяли "Маверикс" в финальной четверти и отпраздновали выездную победу (106:105). В зоне плей-офф остались обе команды.

Кто такой Лука Дончич

Уроженец Любляны, может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда. Победитель чемпионата Европы-2017 в составе сборной Словении.

Карьеру профессионала начал в мадридском "Реале" в 2015 году. Завоевал с Королевским клубом 3 чемпионских титула и триумфовал в Евролиге 2017/18.

На драфте НБА-2018 выбран под 3-м номером "Атлантой". В обмен на 5-й пик драфта (Трей Янг) и защищенный пик драфта-2019 права на Дончича отошли "Маверикс".

К слову, накануне защитник "Денвера" Мюррей возглавил хит-парад с баззером против "Портленда".

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