Сонячне затемнення 2018: чого очікувати представникам всіх знаків Зодіаку 11 серпня

Фото: Затемнення Сонця (pixabay.com/ipicgr)

Останнє в цьому році сонячне затемнення 11 серпня вплине на всі знаки Зодіаку

Сонячне затемнення 11 серпня закриває коридор літніх затемнень 2018 року. Астрологічний прогноз на цей період обіцяє зміни і важливі події. Найбільший вплив природного явища можуть відчути Водолії і Леви. На представників цих двох знаків, а також Тельців і Скорпіонів чекають доленосні зустрічі.

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Сонячне затемнення 2018: що пророкують зірки та на які небезпеки слід чекати

Овнам 11 серпня варто готуватися до змін, пов'язаних з дітьми. Новини про прийдешнє поповнення або ж творчі успіхи, спортивні досягнення дітей можуть порадувати Овнів-батьків цього дня. Період затемнення для цього знака Зодіаку стане часом для кохання і романтики.

Тельців також чекають зміни в родині. Сонячне затемнення 11 серпня - сприятливий період для початку ремонту або переїзду. У цей день можливі нові приємні знайомства. Але варто приділити особливу увагу фінансовій сфері, можливий обман і шахрайство.

Близнюки практично не відчують негативного впливу затемнення. День пройде на позитиві. Можна зайнятися творчістю, наприклад, почати вести блог або писати книгу.

Великі зміни в кар'єрі чекають на Раків. Можливе отримання нових пропозицій по роботі. Великий шанс поліпшити своє фінансове становище за допомогою додаткового заробітку або отримання грошової допомоги.

Фото: Сонячне затемнення 11 серпня (pixabay.com/Doinkster)

Для Левів сонячне затемнення - початок нового етапу в житті, куди слід увійти, позбувшись від негативних думок і непотрібних речей. Цьому знаку Зодіаку відкриються несподівані можливості і привабливі перспективи. Однак Леви відчують напруженість у взаєминах з рідними і коханими.

Діви в період сонячного затемнення отримають можливість зростання в духовній сфері, але для цього спочатку потрібно розібратися зі своїми емоціями. Зірки пророкують цьому знаку великі зміни. Це може бути переїзд, еміграція, вагітність.

Терезам після сонячного затемнення відкриються нові кар'єрні можливості. Початок власної справи, реалізація сміливих планів, зміна кола спілкування, - всього цього варто очікувати вже восени.

Для Скорпіонів період затемнення може виявитися важким у взаєминах з начальством. Однак завдяки гарній репутації, можливий кар'єрний ріст, підвищення зарплати та інші заохочення.

Фото: Затемнення Сонця сильно вплине на Львів і Водоліїв (pixabay.com/vancarlosfr)

Стрільці можуть відправлятися в подорожі і заводити нові знайомства з іноземцями, які згодом виявляться корисними для ведення бізнесу. Однак ризикувати в цей період не варто.

Нелегкий період і важкі завдання очікують Козерогів. Доведеться гарненько попрацювати, але в майбутньому зірки прогнозують отримання щедрої винагороди за свої старання.

Для Водоліїв затемнення 11 серпня - час великих змін практично у всіх сферах життя. Це період самоаналізу, змін в любовних відносинах, трудової діяльності. Можливі складності зі складанням планів на майбутнє.

До Риб можуть повернутися старі хвороби, тому важливо в період затемнення провести профілактику. У кар'єрі очікуються зміни, пов'язані з отриманням нової посади, підвищенням, початком цікавого проекту.

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Відео: РБК-Україна