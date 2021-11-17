Сонячно, але вночі морози: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

Сьогодні сонячно та без опадів у всіх областях. Тільки вночі морози.

Температура повітря вдень на заході країни складе +3+8, а вночі -2-7. На півночі вдень буде +3+5, а вночі -5-7. У східних регіонах прогнозують вдень +3+5, а вночі -6-8.

На півдні країни вдень буде +4+7, а вночі -2-4. У центральних областях вдень +2+5, а вночі -4-6.

Прогноз у Києві

Синоптики прогнозують сонячну погоду сьогодні вдень. Температура повітря вдень складе +2+4, а вночі -5-7.