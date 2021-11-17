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Сонячно, але вночі морози: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжує утримуватись сонячна погода. Втім, вночі зберігаються морози.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні сонячно та без опадів у всіх областях. Тільки вночі морози.

Температура повітря вдень на заході країни складе +3+8, а вночі -2-7. На півночі вдень буде +3+5, а вночі -5-7. У східних регіонах прогнозують вдень +3+5, а вночі -6-8.

На півдні країни вдень буде +4+7, а вночі -2-4. У центральних областях вдень +2+5, а вночі -4-6.

Прогноз у Києві

Синоптики прогнозують сонячну погоду сьогодні вдень. Температура повітря вдень складе +2+4, а вночі -5-7.

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