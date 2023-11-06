Солдаты РФ застрелили гражданина Грузии на оккупированной территории

Об этом сказано в заявлении Службы государственной безопасности Грузии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Эхо Кавказа ".

По информации СГБ, пожилой гражданин Грузии был убит россиянами из огнестрельного оружия при попытке задержания. Еще одного грузина задержали.

"Активная коммуникация ведется с использованием всех инструментов, доступных центральному правительству Грузии", - добавили в ведомстве.

Реакция президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что она "глубоко возмущена расстрелом российскими оккупационными войсками гражданина Грузии".

"Это вопиющее нападение на грузинскую государственность в очередной раз разоблачает истинную природу "брата-единоверца", - добавила глава государства.

Напомним, в 2008 году российские войска вторглись на территорию Грузии. Они оккупировали часть ее территорий.

В результате действий агрессора Южная Осетия и Абхазия - грузинские регионы - "провозгласили независимость" от Грузии.