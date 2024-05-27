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Солдат армии РФ воспитывают политруки на цитатах Сталина, - британская разведка

Фото: российские солдаты воспитываются в сталинских традициях (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Главное политическое управление минобороны России 22 мая выпустило новый журнал политического обучения для армии "Политрук", который призван помочь политрукам в политическом воспитании солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, вступительная статья заместителя министра обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина, возглавляющего управление, ясно показывает, что новый журнал во многом опирается на наследие военных изданий советских времен, направленных на политическое воспитание военнослужащих.

Поданным британской разведки, в 2018 году в минобороны РФ было создано главное политическое управление, поскольку тогда считалось необходимым вновь ввести политическое образование армию.

Горемыкин цитирует Сталина о важности политического воспитания солдат и необходимости смертельно ненавидеть врага. Журнал подчеркивает, что враг в Украине сегодня тот же враг, с которым боролся Советский Союз, а именно "нацисты". Карта Украины, опубликованная в журнале, используется для обоснования аргументов, ставящих под сомнение подлинность украинской государственности, а значит, и для оправдания вторжения, говорится в сообщении.

"Журнал отражает политизированное использование истории, которое стало заметной чертой российской образовательной политики в последние годы, особенно после вторжения в Украину, и продолжает пропагандировать ложные нарративы, которые Россия использует, чтобы еще больше повлиять на своих военных и население в целом", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным "Левада-центра", на территории России между 2012 и 2023 годами доля положительно воспринимающих Сталина выросла с 28% до 63%. В Украине осталось только 4% сторонников Сталина.

При этом абсолютное большинство жителей России поддерживают войну с Украиной. С февраля 2022 года доля сторонников войны колеблется около 75%.

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