Солдат армии РФ воспитывают политруки на цитатах Сталина, - британская разведка

Главное политическое управление минобороны России 22 мая выпустило новый журнал политического обучения для армии "Политрук", который призван помочь политрукам в политическом воспитании солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, вступительная статья заместителя министра обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина, возглавляющего управление, ясно показывает, что новый журнал во многом опирается на наследие военных изданий советских времен, направленных на политическое воспитание военнослужащих.
Поданным британской разведки, в 2018 году в минобороны РФ было создано главное политическое управление, поскольку тогда считалось необходимым вновь ввести политическое образование армию.
Горемыкин цитирует Сталина о важности политического воспитания солдат и необходимости смертельно ненавидеть врага. Журнал подчеркивает, что враг в Украине сегодня тот же враг, с которым боролся Советский Союз, а именно "нацисты". Карта Украины, опубликованная в журнале, используется для обоснования аргументов, ставящих под сомнение подлинность украинской государственности, а значит, и для оправдания вторжения, говорится в сообщении.
"Журнал отражает политизированное использование истории, которое стало заметной чертой российской образовательной политики в последние годы, особенно после вторжения в Украину, и продолжает пропагандировать ложные нарративы, которые Россия использует, чтобы еще больше повлиять на своих военных и население в целом", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, по данным "Левада-центра", на территории России между 2012 и 2023 годами доля положительно воспринимающих Сталина выросла с 28% до 63%. В Украине осталось только 4% сторонников Сталина.
При этом абсолютное большинство жителей России поддерживают войну с Украиной. С февраля 2022 года доля сторонников войны колеблется около 75%.