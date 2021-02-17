"Нищівний кінець правління": в США підірвали будівлю Trump Plaza

Будівлю, яка належала 45-го президента Сполучених Штатів Дональду Трампу, знесли серією керованих вибухів. Вона завалилася за 20 секунд. Від казино залишилася купа уламків заввишки близько восьми поверхів, їх приберуть до початку літа.

Деякі фрагменти будівлі можуть використовувати захисники навколишнього середовища, які хочуть побудувати штучний рибальський риф біля узбережжя Атлантік-Сіті.

Багато американських телеканалів транслювали знесення споруди. Ведучі назвали цей акт "нищівним кінцем правління" Трампа.

В комплекс Trump Plaza входить ще кілька будівель - найближчим часом їх знесуть із застосуванням важкої техніки.

Хоча будинок побудував Трамп, тепер воно належить іншому мільярдерові Карлу Айкану, який у 2016 році придбав збанкрутіле казино.

Раніше влада виставила на аукціон право натиснути кнопку підриву будівлі з нагоди поразки Трампа на виборах. Вони хотіли зібрати кошти на міський юнацький клуб з професійним навчанням підлітків. В підсумку гроші пожертвували ряд фірм і Hard Rock Hotel and Casino.

Trump Plaza відкрили в 1984 році, і якийсь час це був найуспішніший казино в Атлантік-Сіті. Готель-казино Trump Plaza закрили у 2014 році.